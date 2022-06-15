Россияне смогут пожаловаться на фишинговые сайты через портал госуслуг

08:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы /Максим Денисов
Система мониторинга фишинговых сайтов будет запущена в России до конца лета, соответствующая форма связи с гражданами будет доступна на госуслугах, сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.
"Система использует множество источников, включая базы нескольких российских поставщиков данных о фишинге, которые ежедневно пополняют базу данных в среднем на 1 100 записей", – пояснили в ведомстве.
После пополнения базы операторы отбирают около 150–200 сайтов. При попадании сервиса под критерии фишинга он отправляется на блокировку или разделегирование. При этом за остальными сайтами устанавливается мониторинг для оперативной блокировки в случае подтверждения фишинга. Отмечается, что в настоящий момент 12 тысяч ресурсов находятся на мониторинге.
В министерстве добавили, что данные о 25 миллионах сертификатов проходят через систему за сутки, они, в свою очередь, несколько этапов отбора:
Оператором данной системы является подведомственный Минцифры НИИ "Интеграл".
В апреле Минцифры РФ заявило о начале разработки антифишинговой системы с большим набором опций.
В ведомстве уточнили, что речь идет об обширном числе опций, в том числе о поиске фишинговых сайтов и возможности автоматизированной обработки информации подсистемы личных кабинетов по обмену данными о таких сайтах.
В ЦБ РФ предложили ввести процедуру возврата денег, переведенных мошенникам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: