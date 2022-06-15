Россияне смогут пожаловаться на фишинговые сайты через портал госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Максим Денисов

Система мониторинга фишинговых сайтов будет запущена в России до конца лета, соответствующая форма связи с гражданами будет доступна на госуслугах, сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

"Система использует множество источников, включая базы нескольких российских поставщиков данных о фишинге, которые ежедневно пополняют базу данных в среднем на 1 100 записей", – пояснили в ведомстве.

После пополнения базы операторы отбирают около 150–200 сайтов. При попадании сервиса под критерии фишинга он отправляется на блокировку или разделегирование. При этом за остальными сайтами устанавливается мониторинг для оперативной блокировки в случае подтверждения фишинга. Отмечается, что в настоящий момент 12 тысяч ресурсов находятся на мониторинге.

В министерстве добавили, что данные о 25 миллионах сертификатов проходят через систему за сутки, они, в свою очередь, несколько этапов отбора:



предварительный отбор, его проходят только около 9–10 миллионов;

второй пакет критериев: страницы сайта на русском языке, соответствие языка и доменных зон, страна хостинга сайта. Его проходят более 1 миллиона сертификатов;

на третьем этапе анализируется информация на страницах и заголовках: ключевые слова и выражения.

Уточняется, что около 900 предварительно отобранных для анализа сайтов доходит до оператора системы за 24 часа. При этом среднее время блокировки ресурса, при условии совпадения критериев поиска составляет порядка 72 часов.

Оператором данной системы является подведомственный Минцифры НИИ "Интеграл".

В апреле Минцифры РФ заявило о начале разработки антифишинговой системы с большим набором опций.

В ведомстве уточнили, что речь идет об обширном числе опций, в том числе о поиске фишинговых сайтов и возможности автоматизированной обработки информации подсистемы личных кабинетов по обмену данными о таких сайтах.

