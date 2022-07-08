Женщина на мотоцикле погибла в аварии с фурой на МКАД

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Женщина на мотоцикле попала под колеса фуры на МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 8 июля на 5-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги. В результате ДТП водитель мотоцикла 1992 года рождения погибла.

"Водитель мотоцикла не справилась с управлением при перестроении на срезе асфальта в месте проведения дорожных работ, и произвела опрокидывание мотоцикла на проезжую часть", – говорится в сообщении.

После этого, по данным Госавтоинспекции, на мотоцикл наехал большегруз, который двигался по соседней полосе в попутном направлении.

На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на улице Остоженка в Москве машина такси столкнулась с мотоциклом. Водитель автомобиля совершал левый поворот и не пропустил встречного мотоциклиста. Байкер получил травмы.