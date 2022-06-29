Автомобиль такси столкнулся с мотоциклом в центре Москвы

На Остоженке машина такси столкнулась с мотоциклом. Водитель автомобиля совершал левый поворот и не пропустил встречного мотоциклиста. Байкер получил травмы. Ему оказывается медицинская помощь.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение по улице затруднено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.