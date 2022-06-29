Тринадцать человек пострадали при пожаре в центре Парижа – СМИ

Крупный пожар произошел в элитном округе Парижа. По данным местного телевидения, пострадали 13 человек, двое серьезно ранены.

Пожар вспыхнул на первом этаже здания. Спасателям пришлось эвакуировать людей с помощью выдвижных лестниц. В данный момент огонь уже потушили. Причина пожара пока еще неизвестна.

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