Двенадцать человек пострадали при пожаре в центре Парижа – СМИ

Фото: ТАСС/Дмитрий Орлов

Не менее 12 человек пострадали в результате крупного пожара в 16-м округе Парижа. Об этом сообщает издание Actu со ссылкой на парижское пожарное управление.

По данным ведомства, трое пострадавших получили тяжелые травмы. Пожарные эвакуировали людей из охваченного огнем здания с использованием выдвижных лестниц. Причина возгорания пока не установлена.

Ранее в Мадриде 17 человек получили травмы из-за сильного взрыва, который произошел в доме в одном из центральных районов города. Взрыв произошел в четырехэтажном жилом здании в элитном районе Саламанка.