Крупный лесной пожар вспыхнул на юге Турции

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Более 150 единиц техники и не менее 500 служащих задействованы в тушении лесного пожара, вспыхнувшего в провинции Мугла на юге Турции. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи в Twitter.

По словам мэра Мармариса Мехмета Октая, на данный момент тушение пожара с воздуха не проводится из-за наступления темноты. Он также отметил, что из-за сильных порывов ветра огонь распространяется среди лесного массива.

Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев 2022 года в России возникло около 4 тысяч лесных пожаров. Без жилья в результате разрушения строений остались почти две тысячи человек, в том числе 392 ребенка.

В мае лесными пожарами на площади 7,9 тысячи гектаров была охвачена территория Красноярского края. В нескольких районах была угроза перехода огня из леса на населенные пункты и объекты экономики, однако специалистам удалось остановить распространение.