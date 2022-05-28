Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение противопожарных правил в лесах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Из размер вырастет в 2 – 10 раз.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, указано, что для граждан штраф за нарушение противопожарной безопасности составит от 15 до 30 тысяч рублей.

Для должностных лиц взыскание будет равно 30-50 тысячам, для юридических лиц оно составит от 100 до 400 тысяч рублей.

Текст закона также регламентирует ужесточение ответственности за выжигание хвороста и лесной подстилки, за угрозу тяжкого вреда здоровью человека вследствие нарушений, а также за гибель людей в случае пожара по халатности.

Наибольшая сумма штрафа по новым правилам Кодекса об административных правонарушениях составит 2 миллиона рублей.

В начале мая президент России Владимир Путин на профильном совещании предложил обсудить и принять дополнительные решения для борьбы с пожарами в лесах регионов России. В том числе глава государства указал на важность привлечения большего числа техники.