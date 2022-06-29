Специалисты не зафиксировали фактов поджога ангаров на юге Москве – источник

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Фактов поджога ангаров на месте пожара на Каширском шоссе не было выявлено, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Начата проверка места пожара после его ликвидации. Фактов поджога не выявлено", – отметил собеседник.

Возгорание произошло утром в среду в районе Каширского шоссе на юге Москвы. По данным столичного главка МЧС, на открытой площадке загорелся мусор. Информации о пострадавших не поступало.

Площадь пожара достигала 2 тысяч квадратных метров.

Из-за возгорания движение транспорта в Коломенском проезде в сторону Каширского шоссе временно ограничено до двух полос. Автомобилистов призывают искать альтернативные маршруты проезда.

Позже в МЧС сообщили о ликвидации крупного пожара в ангарах на Каширском шоссе.

Предварительной причиной пожара некоторые СМИ называли поджог.

