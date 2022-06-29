Собянин оценил итоги реконструкции детско-взрослой поликлиники в Капотне

13:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Детско-взрослая поликлиника в 3-м квартале столичного района Капотня откроется после комплексной реконструкции уже в июле, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра медучреждения и общения с жителями района.
"Для такой реконструкции обычно требуется 2,5 года. Но мы понимаем, что вы ждете, поэтому максимально быстро делаем, но и качество достойное", – сказал Собянин, подчеркнув, что первых пациентов медучреждение примет к 14 июля.
Мэр рассказал, что поликлиника после комплексной реконструкции оборудована техникой, которая есть не во всех частных медучреждениях. По его словам, важно, чтобы здесь работали все требующиеся специалисты.
В разговоре с врачами, часть которых живет в Капотне, он также раскрыл планы по благоустройству, отметив, что планируется реконструировать дорожную сеть. Это улучшит движение.
Комплексная реконструкция здания поликлиники началась в марте 2021 года. Пятиэтажное здание площадью 6,1 тысячи квадратных метров построили в 1994 году. Мощность учреждения составляет 801 посещение в смену. В поликлинике работают 99 человек. На время проведения работ пациентов перевели в другие филиалы.
В ходе реконструкции здание поликлиники полностью перестроили. Это позволило открыть кабинеты, которых раньше не было: для взрослых – отделение реабилитации с кабинетом массажа и залом ЛФК, для детей – кабинеты невролога, ортопеда и ЭКГ. Вся реконструкция проводится в соответствии с новым московским стандартом поликлиник.
Сейчас в Капотне продолжаются работы по реконструкции других объектов в рамках программы "Мой район". В 2022–2023 годах завершится реконструкция улиц Белореченской и Верхние Поля от улицы Марьинский Парк до МКАД.
Важной частью проекта является и реконструкция развязки МКАД с улицы Верхние Поля, благодаря чему будет обеспечен беспрепятственный выезд с Южной рокады и увеличится пропускная способность прилегающего участка.
Ранее Собянин утвердил программу реконструкции и ремонта медицинских учреждений на текущий год. Так, планируется реконструировать 101 здание амбулаторно-поликлинических учреждений, в 65 из которых работы завершат до конца года.
В 2022 году также планируется завершить реконструкцию трех корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.
Собянин: восемь городских поликлиник открылись после реконструкции
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