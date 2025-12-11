Собянин: еще два следовавших к Москве БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны (ПВО) РФ вновь отразила атаку БПЛА, которые направлялись к Москве, 11 декабря. Удалось сбить еще 2 дрона, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

На место падения обломков беспилотников прибыли специалисты экстренных служб.

Вражеские БПЛА начали атаковать Москву вечером 10 декабря. К настоящему моменту их число превысило 40. На фоне этого аэропорты столичного региона вводили временные ограничения на полеты.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал атаки БПЛА, направленные на Москву и другие регионы РФ, "символичным выпадом" диктатуры украинского президента Владимира Зеленского для Запада. Он также обратил внимание на опасность, которую представляют боеприпасы, направленные Киевом на гражданские объекты и мирных людей.

