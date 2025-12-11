Форма поиска по сайту

11 декабря, 15:46

Регионы

В Санкт-Петербурге спасли собаку, которую расстрелял неизвестный

Фото: vk.com/fondseverniymedved

В Санкт-Петербурге спасена собака, которая была обнаружена с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на директора фонда "Северный медведь" Сергея Лучинского.

Инцидент произошел около железнодорожной платформы Мартышкино в черте города Ломоносова. По словам Лучинского, вечером 9 декабря в фонд позвонил мужчина с просьбой о помощи. В результате волонтеры направились на место, откуда забрали собаку и отвезли ее в ветклинику.

Директор фонда пообещал, что после выздоровления собаке будет найден дом. Он также уточнил, что пес уже в возрасте.

В настоящее время неизвестно, кто и зачем стрелял в животное.

Ранее специалисты Зеленоградской государственной ветклиники спасли кота с множественными пулевыми ранениями. При поступлении владельцы 5-летнего кота Тимофея сообщили, что питомец пострадал во время прогулки в частном секторе.

По словам ветеринаров, у животного был пробит кишечник в 24 местах, в 2 местах – селезенка. Также были найдены пули в грудной клетке и мышцах бедра. Хирург Евгений Цыбин более трех часов оперировал животное и спас почти безнадежного пациента.

Потерявшегося в поезде кота Федоса из Москвы нашли на Дальнем Востоке

