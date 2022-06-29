Прокуратура взяла на контроль расследование причин пожара на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичная прокуратура взяла на контроль расследование причины пожара в ангарах на юге Москвы. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, произошедшего на Каширском шоссе. <...> Также прокуратура контролирует принятие процессуального решения по данному факту", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время на месте инцидента работает исполняющий обязанности Симоновского межрайонного прокурора Владимир Шараментов.

Пожар произошел утром 29 июня в районе Каширского шоссе. По данным МЧС, сначала огонь охватил находившийся на открытой площадке мусор, а затем перекинулся на расположенный поблизости ангар.

Площадь возгорания достигала 2 тысяч квадратных метров. По словам очевидцев, на месте ЧП были слышны взрывы.

По состоянию на 12:50 пожар был полностью потушен. В его ликвидации участвовали свыше 20 единиц техники и порядка 100 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.

