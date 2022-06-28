"Рейд": дежурство с социальным патрулем

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками социального патруля.

Ведущая Хильда Кармен стала очевидцем нескольких историй: мужчина из Белоруссии остался без документов, двое нетрезвых граждан спали у вокзала, вызов скорой помощи для пострадавших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

