МО показало кадры несения боевого дежурства расчетами радиолокационных станций "Небо-СВ"

Минобороны показало, как несут боевое дежурство расчеты радиолокационных станций "Небо-СВ". Они контролируют воздушное пространство над российскими подразделениями.

Как только появляется объект, его берут на сопровождение и отправляют запрос "Свой – Чужой". В зависимости от ответа принимают решение пропустить или уничтожить. Если цель нужно ликвидировать, то задача с командного пункта поступает дивизиону ПВО. Например, как в этом случае, комплексам "Бук-М3".

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