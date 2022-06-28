НАТО в новой концепции назовет Китай "систематическим вызовом" – СМИ

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НАТО в новой стратегической концепции альянса назовет Китай систематическим вызовом, а также отметит укрепляющееся сотрудничество Пекина и Москвы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, в документе будет заявлено об опасениях в отношении Китая в таких областях, как кибербезопасность, дезинформация, контроль над критической инфраструктурой и соблюдение международного порядка.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия в новой стратегической концепции НАТО будет названа наиболее значительной и прямой угрозой безопасности Североатлантического альянса. Уточняется, что новая концепция будет принята участниками саммита Альянса в Мадриде.

До этого Столтенберг в интервью газете Bild am Sonntag заявил, что участники саммита НАТО считают Россию угрозой своей безопасности. Он пообещал, что объявит об этом на ближайшей встрече.

Генсек добавил, что в новой концепции также будет упомянут Китай, поскольку подъем этой страны является вызовом для интересов, ценностей и безопасности организации.

Также сообщалось, что США, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили механизм по тихоокеанскому партнерству. Он получил название Partners in the Blue Pacific. Новый альянс ставит своей целью поддержку тихоокеанского регионализма. Кроме того, планируется расширять сотрудничество с другими странами региона и мира.

