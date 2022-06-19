Участники саммита НАТО в Мадриде считают РФ "угрозой безопасности"

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Участники саммита НАТО считают Россию угрозой своей безопасности, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Газета Bild am Sonntag.

Он пообещал, что объявит об этом на ближайшей встрече.

"Если меняется мир, то меняется и НАТО, а мир стал опаснее. Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности", – сказал Столтенбер.

Он добавил, что в документе также будет упомянут Китай, поскольку подъем этой страны является вызовом для интересов, ценностей и безопасности.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО разрабатывает схему перевода Вооруженных сил Украины с постсоветского вооружения на натовское оружие.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.