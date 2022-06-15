НАТО прорабатывает план перевода военных Украины на оружие Альянса – Столтенберг

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс разрабатывает план перевода ВСУ с постсоветского вооружения на натовское оружие.

"Нам надо помочь Украине модернизировать вооруженные силы, включая перевод с постсоветского оборудования на современное оборудование Альянса", – приводит ТАСС его слова.

Столтенберг планирует объявить вечером 15 июня о выделении Украине новой военной помощи, в которую войдут тяжелые вооружения и дальнобойная артиллерия.

Ранее Владимир Путин, комментируя решение США поставить Украине новые вооружения, заявил, что российские системы ПВО щелкают иностранные вооружения "как орехи". По его словам, с начала спецоперации ВС РФ уничтожили уже десятки единиц иностранной техники.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

