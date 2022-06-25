США, Британия, Япония, Австралия и Новая Зеландия сформировали новый альянс

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США, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили механизм по тихоокеанскому партнерству. Он получил название Partners in the Blue Pacific (PBP), передает РИА Новости.

"Сегодня наши пять стран запустили всеобъемлющий неофициальный механизм для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов – Partners in the Blue Pacific (PBP)", – указано в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Новый альянс ставит своей целью поддержку тихоокеанского регионализма. Кроме того, планируется расширять сотрудничество с другими странами региона и мира.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Европейский союз собирают коалицию для войны с Россией. Представитель российского внешнеполитического ведомства уточнил, что ситуация будет отлеживаться.