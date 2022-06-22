В Госдепе заявили, что понимают озабоченность РФ в сфере безопасности

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Вашингтон понимает обеспокоенность Москвы вопросами безопасности, это неоднократно подчеркивалось в ходе дипломатических контактов с российской стороной, заявила первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что до начала специальной военной операции на Украине США были очень активно вовлечены в переговорный процесс с Россией.

"Я находилась в личном контакте с моими российскими коллегами и заявляла им: "Да, мы понимаем, что у вас есть ряд законных озабоченностей в сфере безопасности, и существует много способов того, как мы можем работать над их устранением", – пояснила Шерман.

По ее словам, в рамках переговоров российская сторона неоднократно заявляла о необходимости возврата НАТО к конфигурации 1997 года, что в Вашингтоне считают неприемлемым и абсурдным.

"Страны должны самостоятельно решать вопрос о своем присоединении к Альянсу, другие государства не могут принимать за них такие решения", – добавила Шерман.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не откажется от основополагающего акта Россия – НАТО, ограничивающего возможность расширения Альянса на Восток. Он отметил, что страны Североатлантического альянса на июньском саммите в Мадриде намерены принять обновленную стратегическую концепцию блока, а также открыто декларировать планы по развертыванию дополнительных сил на восточном фланге.

Основополагающий акт Россия – НАТО был подписан в Париже в 1997 году. Согласно документу, Альянс обязался не размещать существенные боевые силы на постоянной основе на территории своих стран-новобранцев.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.