Рябков заявил, что Москва не откажется от основополагающего акта Россия – НАТО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва не откажется от основополагающего акта Россия – НАТО, ограничивающего возможность расширения Альянса на Восток. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что страны Североатлантического альянса на июньском саммите в Мадриде намерены принять обновленную стратегическую концепцию блока, а также открыто декларировать планы по развертыванию дополнительных сил на восточном фланге.

"При этом внутри НАТО идет парадоксальное <...> внутреннее обсуждение того, как это может соответствовать или не соответствовать положениям основополагающего акта Россия – НАТО", – сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 24".

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что коллективный Запад изначально демонстрировал пренебрежительное отношение к этому документу. По словам Рябкова, в настоящее время страны НАТО продолжают вести провокационную деятельность, направленную на лишение России военно-политического равновесия.

"При этом друг с другом обсуждают, а что же такое основополагающий акт, выйдет ли в конечном итоге Россия из него. Нет, мы такого удовольствия им не доставим", – добавил дипломат.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роберт Бауэр заявил, что основополагающий акт Россия – НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности не сдержит блок от расширения военного присутствия в Восточной Европе. По его словам, наращивание военной силы на востоке Европы направлено на укрепление защиты Альянса.

Основополагающий акт Россия – НАТО был подписан в Париже в 1997 году. Согласно документу, Альянс обязался не размещать существенные боевые силы на постоянной основе на территории своих стран-новобранцев.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.