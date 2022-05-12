Эксперт объяснил, как близко Россия и НАТО подошли к прямому столкновению

В США рассказали о возможных планах администрации Джо Байдена спровоцировать столкновение между Россией и НАТО. Власти РФ не раз предупреждали, что такой конфликт грозит миру ядерной катастрофой. Разбираемся, насколько вероятна война России и НАТО и какую роль в этих событиях играет Польша.



Месть за провал Вашингтона?

О планах Белого дома развязать конфликт между Россией и НАТО заявил полковник в отставке, бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. Он отметил, что администрация Джо Байдена может пойти на это, так как в планы Вашингтона не входили успехи российских военных на Украине и плачевное состояние украинских вооруженных сил. Реализовать свой план Штаты могут после возможного вторжения Польши на территорию Западной Украины, считает Макгрегор.





Дуглас Макгрегор бывший советник министра обороны США Столкнувшись с однозначным провалом американской помощи даже на фоне притока нового оружия для спасения украинских сил от неминуемой гибели, администрация Байдена отчаянно пытается переломить ситуацию и сохранить лицо. Похоже, выход предложила Польша.

Макгрегор, ссылаясь на неподтвержденные данные из Варшавы, заявил о поручении генштабу Польши разработать план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины. Киев под контролем Вашингтона без проблем даст на это добро, чтобы боевые действия стали легитимными, убежден офицер.

По его мнению, возможные инциденты между войсками Польши и России США планируют использовать в собственных интересах. В том числе это станет поводом для созыва совета НАТО и обсуждения на нем применения статьи 5 о коллективной обороне, считает Макгрегор.



Статья 5 Устава НАТО говорит о том, что нападение на одного из членов Альянса расценивается как нападение на всех членов. В этом случае все страны должны оказать друг другу помощь, в том числе военную. Впервые статья была применена после терактов 11 сентября 2001 года в США.



О планах Штатов и Польши вернуть контроль Варшавы над западными регионами Украины в конце апреля рассказал глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Власти польской республики тогда эти заявления опровергли. Однако через некоторое время президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что границ между его страной и Украиной больше не будет и два народа смогут жить на этой земле вместе.

Власти стран НАТО и генсек Альянса Йенс Столтенберг не раз заявляли, что объединение не хочет быть стороной конфликта против России. О том, что РФ не находится в состоянии войны с НАТО, говорил и глава МИД Сергей Лавров. В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что потенциальный конфликт грозит миру ядерной войной. По его словам, такой сценарий станет катастрофическим для всех.

В то же время глава Военного комитета Альянса Роберт Бауэр говорил о том, что основополагающий акт Россия – НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности не остановит блок от расширения военного присутствия в Восточной Европе. В результате Союз готовится принять двух новых членов, скорейшее вступление в него анонсировали Финляндия и Швеция. В первом случае войска НАТО фактически становятся у российских границ.

Однако присоединение новых членов к Альянсу не устроило власти Хорватии. Президент страны Зоран Миланович заявил о готовности наложить вето на вступление Финляндии и Швеции.

Решительный ответ

Ситуацию в отношениях между Россией и НАТО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, наша страна готова решительно ответить на любое вмешательство со стороны в специальную военную операцию на Украине.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Мы прежде всего исходим из тех заявлений, которые делал президент, начиная с 24 февраля о том, что Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть на Украину и влезть в специальную военную операцию, которую сейчас проводят на Украине Вооруженные силы РФ.

"Эти заявления президента хорошо известны, и мы прежде всего исходим из этих заявлений", – сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что никто не хочет допустить прямого столкновения между Россией и НАТО. В частности, Песков напомнил о подобных заявлениях Джо Байдена. "Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все, и Россия. Об этом также неоднократно делали заявления и в НАТО, и, что самое главное, в Вашингтоне, в том числе на высшем уровне", – отметил Песков.

Вступление Финляндии в НАТО пресс-секретарь российского лидера назвал угрозой для безопасности РФ. Песков подчеркнул, что приближение Альянса к нашим границам не делает евразийский континент более стабильным и безопасным. Вхождение Финляндии в НАТО потребует от России проработки мер безопасности, указал он.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена принять ответные шаги военно-технического и иного характера для устранения угроз из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО. "Присоединение Финляндии к НАТО нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе. Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности", – следует из опубликованного на сайте ведомства заявления.

"Исторический шанс"

Комментируя возможные планы администрации Джо Байдена развязать войну РФ и НАТО с помощью Польши, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что Варшава серьезно настроена на возврат себе земель Западной Украины. Сами власти республики на фоне ослабления Киева могут использовать США и Североатлантический альянс для достижения своей цели, сказал аналитик Москве 24.

"И Байден, и Столтенберг, и власти таких стран, как Великобритания, Германия, Франция, высказались о том, что прямого лобового столкновения с Россией они не хотят. И это так, об этом говорят аналитические доклады. Но когда в конфликте на Украине многие видят угрозу Третьей мировой войны, поляки рассматривают эту ситуацию как свой исторический шанс", – объясняет Блохин.





Константин Блохин научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Прямого лобового столкновения с Россией НАТО будет избегать. Но из-за действий Польши ситуацию крайне трудно прогнозировать.

По мнению Блохина, на начальном этапе Польша может отправить на Западную Украину ограниченный миротворческий контингент: для его защиты Варшава станет требовать от союзников более радикальных действий. В то же время продвижение российских вооруженных сил в сторону Западной Украины в рамках специальной военной операции способны остановить польские власти, поделился эксперт.

Возможное присоединение Финляндии к НАТО грозит открытием дополнительного фронта в противостоянии с Россией, предполагает Блохин. Для США такая ситуация безопасна, пока Вашингтон может ей управлять, считает он. "Если все выйдет из-под контроля, это новый Карибский кризис (угроза ядерной войны между СССР и США в октябре 1962 года. – Прим. ред.). А это никому не нужно. Вне контроля это может иметь катастрофические последствия", – сказал специалист.

Чтобы усмирить попытки НАТО угрожать России, Москве необходимо проводить с Альянсом переговоры и параллельно с этим демонстрировать возможности передового вооружения, считает Блохин. При этом на сегодняшний день эксперт не видит возможностей достичь соглашения с североатлантическим объединением по накопившимся проблемам.