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Полковник в отставке, экс-министр обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что администрация американского лидера Джо Байдена, возможно, планирует развязать войну между НАТО и Россией.
По словам эксперта, как повод президент Соединенных Штатов планирует использовать вторжение Польши на Западную Украину. В то же время Макгрегор отметил, что успехи российских военных и плачевное состояние ВСУ пошли вразрез с планами Вашингтона.
"Столкнувшись с однозначным провалом американской помощи даже на фоне притока нового оружия для спасения украинских сил от неминуемой гибели, администрация Байдена отчаянно пытается переломить ситуацию и сохранить лицо. Похоже, выход предложила Польша", – написал он в колонке для American Conservative.
По неподтвержденным данным из Варшавы, отметил офицер, польскому генштабу поручили составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины. Он добавил, что контролируемый США Киев без проблем даст разрешение для интервенции Варшавы, чтобы легитимизировать боевые действия.
Макгрегор добавил, что возможные инциденты между военными Польши и РФ американская сторона планирует использовать в своих интересах. В частности, это станет поводом для созыва совета НАТО, где встанет вопрос о применении статьи 5.
Ранее Макгрегор заявил, что Байден и его советники просчитались, когда думали, что их действия будут способствовать решению конфликта на Украине. Он напомнил, что помощь Вашингтона Киеву уже обошлась в миллиард долларов, однако этого недостаточно для преломления ситуации. По мнению офицера, боевые действия на востоке Донбасса и вдоль побережья фактически уничтожают оставшиеся украинские силы в этом регионе.
9 мая первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российские войска обнаружили в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР документы украинского Генштаба, свидетельствующие о планах нанесения удара по России.
Полянский подчеркнул, что специальная военная операция стала упреждающим ударом. Он подчеркнул, что Россия сделала это в полном соответствии с 51-й статьей Устава ООН и уведомила об этом Организацию объединенных наций.
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