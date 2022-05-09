Зампостпреда РФ при ООН заявил о доказательствах подготовки Украиной удара по России

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Российские войска обнаружили в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР документы украинского Генштаба, свидетельствующие о планах нанесения удара по России, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Доказательства <...> свидетельствуют со всей ясностью, что были конкретные планы ударить по России с территории Украины, а также конкретные планы ударить по Донбассу", – сказал он в эфире телеканала Sky News.
Полянский подчеркнул, что специальная военная операция стала упреждающим ударом. Он подчеркнул, что Россия сделала это в полном соответствии с 51-й статьей Устава ООН и уведомила об этом Организацию объединенных наций.
Также дипломат заявил, что НАТО стремится к прокси-войне с Россией.
Ранее в ходе заседания Совета безопасности ООН Полянский отметил, что Вашингтон пытается посадить европейские страны на свою газовую иглу, подталкивая их к ужесточению санкций против Москвы.
Он также сообщил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ шпионила на Киев, передавая украинским военным данные с камер слежения для корректировки огня.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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