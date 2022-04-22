Американский полковник в отставке рассказал об опасном для Украины просчете Байдена

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Президент США Джо Байден и его советники просчитались, когда думали, что их действия будут способствовать решению конфликта на Украине. Об этом заявил бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
Он напомнил, что помощь США Украине уже обошлась в миллиард долларов. Однако этого недостаточно для преломления ситуации. По мнению экс-полковника, боевые действия на востоке Донбасса и вдоль побережья фактически уничтожают оставшиеся украинские силы в этом регионе.
"Мне кажется, президент и его советники считают, что так или иначе в будущем они сядут за стол переговоров, где смогут диктовать условия Москве. Но этого не произойдет", – высказался Макгрегор в эфире телеканала Fox News.
Он выразил мнение, что Россия не имеет интересов в западной части Украины, но регион может стать полигоном из-за продолжающихся поставок оружия. Бывший советник также предположил, что США отправляют на смерть украинцев без какой-то надежды на успех в этом вопросе.
Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак обвинил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в разглашении военной тайны. По его мнению, слова Джонсона об обучении украинских военных подвергли опасности солдат. Также из-за этого Москве стали известны планы противника.
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