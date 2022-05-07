Слова Столтенберга о поставках оружия Украине указывают на бенефициара конфликта – Слуцкий

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об интенсификации поставок вооружений Киеву указывает на бенефициара эскалации ситуации на Украине.
"Североатлантический альянс, по словам Столтенберга, настроен на "месяцы и даже годы" конфликта. И, по видимому, намерен этому всячески способствовать", – написал он в своем телеграм-канале.
Слуцкий назвал элементами гибридной войны против РФ поставку вооружений, отправку западных наемников на Украину. Целью, по его словам, является максимальное ослабление России.
Парламентарий убежден, что на Украине происходит кульминация цивилизационной схватки, а ценой победы будет "спасение от уничтожения всего Русского мира".
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс должны прекратить поставки оружия на Украину .
По мнению дипломата, страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР путем достижения политических договоренностей между Москвой и Киевом. Он также призвал украинские власти отказаться от любых провокаций, в том числе в информационном пространстве.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Лавров заявил о попытках Запада развязать пропагандистскую войну против РФ
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