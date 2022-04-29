Россия не считает, что находится в состоянии войны с НАТО – Лавров

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Москва не считает, что находится в состоянии войны с НАТО, однако Североатлантический альянс уверен в обратном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это стало бы еще одним шагом к увеличению рисков того, что мы только что обсуждали. К сожалению, НАТО полагает, что воюет с Россией", – сказал он в интервью телеканалу Al Arabiya.

Ранее Лавров заявил, что НАТО и США явно планируют передвинуть так называемую оборонительную линию Альянса в Южно-Китайское море. Министр напомнил, что после исчезновения Варшавского договора и СССР Североатлантический альянс несколько раз передвигал линию обороны к границам России.

До этого глава МИД РФ заявлял, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией Москвы. Дипломат подчеркнул, что опасность такого конфликта нельзя недооценивать.