Правительство Швеции выступило против референдума о вступлении в НАТО

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Правительство Швеции выступило против проведения референдума по вопросу вступления страны в НАТО, сообщает издание Sveriges Radio со ссылкой на премьер-министра Магдалену Андерссон и главу МИД Анн Линде.

"Я думаю, что это плохая идея по нескольким причинам. Я не думаю, что этот вопрос подходит для референдума", – отметила Андерссон.

Одним из затруднений для публичного обсуждения она назвала наличие секретной информации. При этом премьер добавила, что в настоящее время парламентские партии работают над отчетом по теме возможного членства в НАТО.

Аналогичного мнения придерживается министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Она отметила, что политику безопасности страны должно определять именно правительство после предварительного утверждения в риксдаге, местном парламенте.

Линде также подчеркнула, что возможный референдум мог бы привести к поляризации населения Швеции.

Ранее сообщалось, что заявку на вступление в НАТО намерена подать Финляндия. Заместитель председателя комитета по иностранным делам финского парламента Эркки Туомиоя уточнил, что это может произойти весной 2022 года.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в апреле заявил, что в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО России придется укрепить свои границы. Он подчеркнул, что безъядерный статус Балтики сохранить не удастся.

