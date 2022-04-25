Украина не откажется от намерений вступить в НАТО – спикер Рады

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Украина не будет менять конституцию в части вступления страны в НАТО, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
"Не будем. Изменение конституции не является и никогда не будет самоцелью", – заявил Стефанчук в интервью изданию "Украинская правда", отвечая на вопрос о том, будут ли убирать из конституции пункт о намерении страны вступать в Альянс.
Он подчеркнул, что основным приоритетом для властей является безопасность каждого гражданина Украины.
Ранее глава российской делегации по переговорам с украинской стороной Владимир Мединский заявлял, что Киев, по сути, согласился на принципиальные требования России о невступлении в НАТО. По его словам, Украина также отказалась от размещения военных баз на территории страны.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что переговорный процесс между украинской и российской делегациями по текущей ситуации на Украине идет медленнее, чем хотелось бы.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Украинские переговорщики отходят от достигнутых договоренностей с РФ – Лавров
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