Володин обвинил Зеленского в попытке выиграть время ради военной помощи НАТО

Фото: president.gov.ua

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать с РФ отказ от вступления в НАТО и Крым. Об этом он написал в персональном телеграм-канале.

По мнению парламентария, украинский лидер вел такую же риторику в период расположения российских войск под Киевом. Затем РФ отвела войска, а за провокацией в Буче и других городах последовал отказ Киева от взятых на себя в переговорах в Турции обязательств.

"Сегодня предлагается тот же сценарий. Причина его очевидна. Хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью", – заявил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что Зеленский должен отвести войска из Донбасса, а также зафиксировать обязательства по признанию Крыма, денацификации и внеблоковому статусу Украины.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что противников спецоперации РФ на Украине необходимо лишать гражданства, поскольку за свои действия они получают деньги с Запада.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.