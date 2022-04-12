Володин заявил, что США пытаются переписать историю и "отменить" Гагарина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
США пытаются переписать историю и "отменить" советского космонавта Юрия Гагарина, который первым побывал в космосе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит сайт "Комсомольской правды".
По его словам, американский "Космический фонд" убрал имя Гагарина из названия ежегодного мероприятия, посвященного покорению космоса, переименовав "Ночь Юрия" в "Празднование космоса".
"Ничего нового в этом нет. Так они переписывают историю", – заявил Володин.
Спикер нижней палаты парламента отметил, что в таких условиях необходимо сохранить историческую память.
"Важно, чтобы наши дети и внуки гордились своей страной, теми, кто, рискуя жизнью, совершал открытия. Чтобы у будущих поколений были примеры мужества, отваги и любви к Родине", – добавил Володин.
День космонавтики 12 апреля был установлен в качестве праздника указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года. Международный день полета человека в космос также учрежден Генассамблеей ООН.
По случаю праздника на цифровом портале Russpass опубликовали подборку экскурсий и памятных мест Москвы, связанных с космической тематикой. Пользователи могут составить свой прогулочный маршрут, а также воспользоваться готовым.
Кроме того, ко Дню космонавтики более 100 мероприятий подготовили учреждения культуры Москвы. Программу подготовили культурные центры, библиотеки, музеи и парки столицы. Для своих гостей они проведут лекции, кинопоказы, концерты, квесты и экскурсии
"Это наш город": в Московском планетарии подготовили проект ко Дню космонавтики
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