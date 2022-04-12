Подборка ко Дню космонавтики появилась на портале Russpass

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В цифровом сервисе Russpass представили подборку ко Дню космонавтики, который традиционно отмечается 12 апреля. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В материале рассказывается о местах и экскурсиях, которые помогут познакомиться с научными открытиями в области космоса, подготовке космонавтов и о великих ученых.
Так, в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ можно увидеть полноразмерный макет орбитальной станции "Мир". Также на территории выставки располагается музейный комплекс внутри полноразмерного макета космического корабля "Буран".
Политехнический музей предлагает посетителям экскурсию в "Технополисе "Москва". Тема – создание скафандров и бытовых предметов для космонавтов.
В подборку сервиса Russpass также вошли памятные места Москвы, связанные с космонавтикой. К ним относятся монумент "Покорителям космоса", аллея Героев Космоса и другие точки на карте столицы. Доступен и полностью готовый маршрут "Космическая одиссея".
В конце марта сообщалось, что с апреля 2022 года цифровой сервис Russpass станет полноценной площадкой по бронированию отелей по всей России благодаря организации прямых продаж. Представителям гостиниц будут доступны инструменты для продвижения своего продукта.
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