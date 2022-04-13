В ГД внесли законопроект о снижении бюрократической нагрузки на учителей

14:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, призванный снизить бюрократическую нагрузку на учителей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии.
Уточняется, что документом предполагается утвердить перечень учебно-методических и других документов, подготовка которых входит в обязанности педагогов. При этом работу с документацией за пределами этого списка возлагать на учителей будет запрещено.
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей. <...> Вводится прямой запрет возложения на учителей работы по подготовке документов за пределами утвержденного перечня", – говорится в публикации.
Кроме того, предлагается разрешить образовательным учреждениям использовать в своей работе исключительно электронный документооборот без предоставления бумажных версий документов. Как утверждают в партии, данные предложения уже одобрили в министерстве просвещения РФ и Рособрнадзоре.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил о необходимости повышения зарплаты школьных учителей до уровня доходов преподавателей высших учебных заведений. По его словам, такая мера позволит повысить привлекательность данной профессии для молодых специалистов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: