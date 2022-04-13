В ГД внесли законопроект о снижении бюрократической нагрузки на учителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, призванный снизить бюрократическую нагрузку на учителей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии.

Уточняется, что документом предполагается утвердить перечень учебно-методических и других документов, подготовка которых входит в обязанности педагогов. При этом работу с документацией за пределами этого списка возлагать на учителей будет запрещено.

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей. <...> Вводится прямой запрет возложения на учителей работы по подготовке документов за пределами утвержденного перечня", – говорится в публикации.

Кроме того, предлагается разрешить образовательным учреждениям использовать в своей работе исключительно электронный документооборот без предоставления бумажных версий документов. Как утверждают в партии, данные предложения уже одобрили в министерстве просвещения РФ и Рособрнадзоре.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил о необходимости повышения зарплаты школьных учителей до уровня доходов преподавателей высших учебных заведений. По его словам, такая мера позволит повысить привлекательность данной профессии для молодых специалистов.

