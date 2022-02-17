В Госдуме призвали повысить зарплаты школьных учителей до уровня педагогов вуза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил о необходимости повышения зарплаты школьных учителей до уровня доходов преподавателей высших учебных заведений. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, такая мера позволит повысить привлекательность данной профессии для молодых специалистов. Чернышов отметил, что школьные преподаватели должны получать не меньше, чем в среднем по региону.

"Профессия педагога вышла на третье место по популярности и интересу к ней абитуриентов. Но проблема в том, что молодые люди проходят обучение, работают год-два по специальности, а потом из всех желающих остается только 20% энтузиастов, готовых полностью посвятить себя преподавательской деятельности", – сказал Чернышов.

По словам парламентария, государство должно планомерно развивать данную сферу и оказывать поддержку молодым учителям, чтобы они не были вынуждены брать дополнительные ставки и вести платные кружки для обеспечения необходимого заработка. Чернышов подчеркнул, что сам подход к образованию также требует доработки с учетом распространения новых цифровых технологий.

"У современного образования уже другие требования – на смену традиционным академическим знаниям приходит умение быстро соображать и креативно мыслить. Если молодому человеку скучно, он просто начнет рассматривать варианты обучения другим профессиям или займется поиском новой работы", – заключил депутат.

Ранее Чернышов предложил ввести в России должность уполномоченного по правам учителей. Письмо с соответствующей инициативой он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. По его словам, сегодня педагоги нуждаются в защите, поскольку их третируют по поводу и без повода, несмотря на их вклад в образование детей.

