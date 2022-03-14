Центр современной методики дошкольного и начального образования открылся в Москве

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В Москве открылся центр современной методики дошкольного и начального общего образования. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Образовательную организацию создали при Городском методическом центре, где будут проводить командные тренинги и мастер-классы для воспитателей дошкольных групп и учителей начальных классов.

Участники смогут развить гибкие навыки, познакомиться с steam-практиками в образовании, методами организации проектной и исследовательской деятельности, рассмотреть современные подходы к организации экспериментов.

Ранее сообщалось, что номинация "Педагогический старт" стала частью городского профессионального конкурса "Педагоги года Москвы". По словам замглавы столичного департамента образования и науки Ильи Новокрещенова, номинация станет возможностью для молодых специалистов заявить о себе и познакомиться с опытом коллег.