Тематические мероприятия проведут для школьников в честь 350-летия со дня рождения Петра I

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные школьники примут участие в тематических мероприятиях в честь празднования 350-летия со дня рождения первого российского императора Петра I, сообщает пресс-служба департамента образования и науки.

В структуре московского центра "Патриот. Спорт" работает морской центр имени Петра Великого, в котором весной и летом запустят цикл программ, проектов и активностей образовательного и развлекательного характера.

Петровской эпохе в 2022 году посвятят конкурс "Хронограф" в рамках проекта "Юбилейный урок". Ученикам 1–11-х классов нужно будет создать рисунок, творческую графическую работу, посвященную интересам Петра I.

Также школьникам предложат пройти викторину на тему роли Москвы в судьбе Петра I. Задания связаны с местами, где император рос, получал образование, венчался и устраивал сражения. Ребятам надо будет определить адреса, где установлены памятники императору.

Для учащихся 8–11-х классов проходит конкурс сочинений "Правление Петра I. Взгляд через века".

Ранее сообщалось, что детские технопарки 5 и 6 марта примут участие в международной выставке "Образование и карьера". Все желающие смогут присоединиться к мастер-классам. Занятия для граждан от 7 до 17 лет будут проходить с 10:00 до 16:00.

В 2021 году в выставке участвовали семь технопарков, которые провели 70 мастер-классов более чем для 500 школьников. В этом году дети смогут посетить мастер-классы по основам 3D-печати, цифровому моделированию зданий, изготовлению композитных изделий, а также познакомиться с электронным конструктором, рисованием в виртуальной реальности, научатся различать AR- и VR-технологии.

