Тематические мероприятия проведут для школьников в честь 350-летия со дня рождения Петра I

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичные школьники примут участие в тематических мероприятиях в честь празднования 350-летия со дня рождения первого российского императора Петра I, сообщает пресс-служба департамента образования и науки.
В структуре московского центра "Патриот. Спорт" работает морской центр имени Петра Великого, в котором весной и летом запустят цикл программ, проектов и активностей образовательного и развлекательного характера.
Петровской эпохе в 2022 году посвятят конкурс "Хронограф" в рамках проекта "Юбилейный урок". Ученикам 1–11-х классов нужно будет создать рисунок, творческую графическую работу, посвященную интересам Петра I.
Также школьникам предложат пройти викторину на тему роли Москвы в судьбе Петра I. Задания связаны с местами, где император рос, получал образование, венчался и устраивал сражения. Ребятам надо будет определить адреса, где установлены памятники императору.
Для учащихся 8–11-х классов проходит конкурс сочинений "Правление Петра I. Взгляд через века".
Ранее сообщалось, что детские технопарки 5 и 6 марта примут участие в международной выставке "Образование и карьера". Все желающие смогут присоединиться к мастер-классам. Занятия для граждан от 7 до 17 лет будут проходить с 10:00 до 16:00.
В 2021 году в выставке участвовали семь технопарков, которые провели 70 мастер-классов более чем для 500 школьников. В этом году дети смогут посетить мастер-классы по основам 3D-печати, цифровому моделированию зданий, изготовлению композитных изделий, а также познакомиться с электронным конструктором, рисованием в виртуальной реальности, научатся различать AR- и VR-технологии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: