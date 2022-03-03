Детские технопарки Москвы примут участие в выставке "Образование и карьера"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Детские технопарки 5 и 6 марта примут участие в международной выставке "Образование и карьера". Все желающие смогут присоединиться к мастер-классам, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Занятия будут проходить с 10:00 до 16:00. Они рассчитаны на детей от 7 до 17 лет.
"Они смогут узнать много нового и попробовать себя в роли разработчика, конструктора или дизайнера. Акцент будет сделан на востребованных профессиях. Участников ждут мастер-классы по 3D-печати, цифровому моделированию зданий, виртуальной и дополненной реальности", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.
Как уточнил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в прошлом году в выставке участвовали семь технопарков, которые провели 70 мастер-классов более чем для 500 школьников.
В этом году дети смогут посетить мастер-классы по основам 3D-печати, цифровому моделированию зданий, изготовлению композитных изделий, а также познакомятся с электронным конструктором, рисованием в виртуальной реальности, научатся различать AR- и VR-технологии.
В пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы ранее рассказали о столичных отборочных соревнованиях по робототехнике First Robotics Championship – Москва 3.0". В них примут участие порядка 100 команд.
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