Детские технопарки Москвы примут участие в выставке "Образование и карьера"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Детские технопарки 5 и 6 марта примут участие в международной выставке "Образование и карьера". Все желающие смогут присоединиться к мастер-классам, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Занятия будут проходить с 10:00 до 16:00. Они рассчитаны на детей от 7 до 17 лет.

"Они смогут узнать много нового и попробовать себя в роли разработчика, конструктора или дизайнера. Акцент будет сделан на востребованных профессиях. Участников ждут мастер-классы по 3D-печати, цифровому моделированию зданий, виртуальной и дополненной реальности", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Как уточнил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в прошлом году в выставке участвовали семь технопарков, которые провели 70 мастер-классов более чем для 500 школьников.

В этом году дети смогут посетить мастер-классы по основам 3D-печати, цифровому моделированию зданий, изготовлению композитных изделий, а также познакомятся с электронным конструктором, рисованием в виртуальной реальности, научатся различать AR- и VR-технологии.

В пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы ранее рассказали о столичных отборочных соревнованиях по робототехнике First Robotics Championship – Москва 3.0". В них примут участие порядка 100 команд.

