Более 450 учеников технопарков Москвы победили на национальных конкурсах в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По итогам 2021 года 460 учеников детских технопарков Москвы победили на национальных конкурсах и олимпиадах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Еще около 500 завоевали призовые места. Среди достижений ребят есть и успехи на чемпионатах международного уровня", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Она добавила, что в прошлом году количество технопарков в столице увеличилось до 21, а число индустриальных и образовательных партнеров приближается к 250. Кроме того, в технопарках создали 111 лабораторий, в них ведется обучение по 400 программам.

"В 2021 году было открыто три новых детских технопарка – "Московский транспорт" на базе Российского университета транспорта, "Косыгин парк" на базе РГУ имени А. Н. Косыгина и уже второй детский технопарк равных возможностей Российского государственного социального университета", – уточнил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, открытие новых площадок позволило запустить программы обучения по пяти новым направлениям: умным технологиям на транспорте, цифровой моде, реверсивному инжинирингу, ресурсосбережению и рециклингу и экологии.

Сергунина отметила, что развитие технопарков позволяет воспитанникам одерживать новые победы. Так, ученики стали победителями и призерами на конкурсе исследовательских и проектных работ школьников "Высший пилотаж", в творческой категории регионального этапа Всероссийской олимпиады по робототехнике (WRO) и национальном чемпионате WorldSkills Russia.

Призовые места дети также заняли на соревнованиях по моделированию автомобилей на водородном топливе Horizon Hydrogen Grand Prix, конкурсе разработок в сфере нейротехнологий NeuroTech CUP и международных соревнованиях по искусственному интеллекту Artificial Intelligence International Junior Contest (AIIJC).

Кроме того, 12 технопарков присоединились к проекту "День без турникетов. Дети". Всего в 375 выездных мероприятиях участвовали более 8,5 тысячи ребят. Также более 10 тысяч детей с родителями посетили семейные мастер-классы по дизайну, программированию, инженерному делу, химии, виртуальной и дополненной реальности, фотографии и другим дисциплинам.

Также ученики приняли участие в отборе в федеральный акселератор "Технолидеры будущего". При этом 64 проекта из 164 были выбраны для участия в чемпионате "Технолидеры Москвы". Три команды вошли в десятку лучших.

Еще более 100 человек приняли участие в шахматных турнирах, а 1,8 тысячи человек посетили акцию "Отличник".

Ранее стали известны победители международного конкурса среди молодых исследователей и инженеров в области нейротехнологий и искусственного интеллекта NeuroTech CUP. В категории от 14 до 18 лет команда Upgrade Team из детского технопарка "Мосгормаш" стала третьей.

