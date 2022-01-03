Более 90 тысяч москвичей присоединились к проекту "День без турникетов" в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В прошлом году акцию "День без турникетов" провели в столиц четыре раза. В ней успели принять участие 91,6 тысячи москвичей, что стало абсолютным рекордом, заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.
По ее словам, популярность проекта продолжает расти. В частности, в прошлом году аудитория увеличилась на 30 тысяч человек.
"Больше участников удалось привлечь в том числе благодаря онлайн-формату. Жители самых разных городов могли дистанционно познакомиться с работой 58 площадок – творческих пространств, производственных и технологических компаний. А всего у этой познавательной программы уже 460 организаций-партнеров", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.
Она добавила, что в прошлом году к акции присоединились еще 72 партнера. Также был создан специальный раздел на сайте проекта, в котором любая компания может разместить информацию о своих экскурсиях.
Одним из самых необычных мероприятий 2021 года стало посещение съемок фильма "Брат 3". Также участники акции побывали за кулисами Московского театра мюзикла и познакомились с его внутренним устройством.
В 2022 году акции состоятся в марте, мае, сентябре и декабре. Также на базе проекта планируется запустить специальные программы для помощи коммерческим компаниям в привлечении посетителей на свои площадки.
Свыше 8 500 детей приняли участие в первом этапе проекта "День без турникетов. Дети", который проходил с 11 октября по 9 декабря 2021 года на базе столичных детских технопарков. В рамках проекта ученикам младших и средних классов провели бесплатные познавательные экскурсии и мастер-классы.
Сергунина рассказала, что благодаря этой программе школьники узнали о востребованных профессиях. Они также попробовали себя в разных областях, таких как креативные индустрии, мультимедийные технологии, программирование и другие.
В феврале текущего года стартует второй этап. Он продлится до 29 апреля. Мероприятия разделены на восемь тематических площадок: "Креативные индустрии", "Инженерия и программирование", "Мультимедийное погружение и актерское мастерство", "Робототехника", "Наука", "Путешествия и безопасность", "Спорт" и "Предпринимательство".
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