ВДНХ подготовила зимние экскурсионные программы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для гостей ВДНХ подготовили новые экскурсионные программы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, с 25 декабря по 31 января можно попасть на прогулки, посвященные новогодним традициям главной выставки страны. Также с 25 декабря стартует экскурсия "ВДНХ особого назначения". Она познакомит с историей ВДНХ и автомобилями первых лиц государства. Проводиться она будет на постоянной основе.

Еще одна экскурсия получила название "Новогодние традиции выставки". Основная часть маршрута проходит по празднично украшенной Главной аллее ВДНХ. Участникам экскурсии расскажут, как в разные годы встречали главный зимний праздник, где раньше находилась резиденция Деда Мороза и какие фестивали проходили на территории выставки.

Также участников проведут к катку ВДНХ, который считается самым большим в Москве.

В рамках еще одной прогулки можно будет посетить Музей гаража особого назначения ФСО России. Гостей проведут по Центральной аллее, покажут, как преображаются павильоны, произведения монументального искусства и ландшафтной архитектуры. Также им расскажут об истории создания ВДНХ.

Для посетителей выставки подготовили множество сезонных развлечений. Можно покататься на катке, для детей от трех до восьми лет оборудовали арену поменьше – площадью 900 квадратных метров.

Помимо этого, на ВДНХ пройдут новогодние елки, премьерные спектакли, тематические экскурсии в музеях и на свежем воздухе. Будут работать клубы ВДНХ по скалолазанию, фигурному катанию, рогейну, тюбинговая горка и многое другое.

Ранее на ВДНХ после плановых работ открылся павильон "Макет Москвы". В ходе модернизации на макете обновили более 300 объектов в соответствии с современным архитектурным обликом, а также добавили новые здания, возведенные в последние годы.

С 14 декабря павильон открыт в обычном режиме: каждый день с 10:00 до 20:00 (кроме понедельника). Вход свободный, но нужно предъявить QR-код. Павильон работает в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Посетителей просят надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

До этого на ВДНХ открылся обновленный павильон "Казахстан". Там проходит выставка об истории и культуре республики. Посетители могут увидеть большие макеты "Шелкового Пути", столицы "Нур-Султан" и "Стратегию Развития" страны. Скоро в павильоне откроются ресторан национальной кухни и кинотеатр.