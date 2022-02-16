Две новые номинации появились в конкурсе детских рисунков "Наследие моего района"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина объявила о старте приема заявок на участие в IV городском конкурсе детского рисунка "Наследие моего района". В нынешнем году открыты две новые номинации.
Портал мэра и правительства столицы указывает, что потребуется заполнить анкету и прикрепить рисунок к письму.
"Если в 2019 году свои работы прислали 500 ребят, то в прошлом – уже три тысячи. Это говорит о том, что юные москвичи интересуются историей районов, в которых они живут", – пояснила Сергунина.
В совокупности участникам 2022 года доступны восемь номинаций, из которых две являются новыми – "Москва Петра I" и "Жизнь внутри здания". Первая посвящена местам столицы, связанным с императором, вторая расскажет о судьбе исторических зданий в современной столице.
В основной номинации требуется представить любой важный объект своего района. Другие категории – "Памятники-герои", "Парки и усадьбы Москвы", "Особый взгляд" и "Мосты и набережные Москвы".
В одной из номинаций – "Приз зрительских симпатий" – определят победителей по числу лайков к публикациям в Instagram. Каждый участник может разместить свой рисунок с хештегом #Наследиемоегорайона2022.
Участников разделят на возрастные группы от 7 до 11 лет и от 12 до 15 лет. Победителей определят в категориях "Профессионал" и "Любитель". Разница в ступенях отбора: профессиональные работы оценят на окружном и городском этапах, любительские сначала пройдут районный этап, а потом – аналогичные профессиональным.
Полная информация о конкурсе "Наследие моего района" размещена на официальном сайте конкурса. Прием заявок продлится до 25 апреля. Рисунки можно выполнить гуашью или акварелью на листе А3. Победителей объявят в начале июня 2022 года.
В пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы ранее рассказали о столичных отборочных соревнованиях по роботехнике First Robotics Championship – Москва 3.0". В них примут участие порядка 100 команд.
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