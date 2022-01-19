В магазинах IKEA появилась собака-русалка, созданная по эскизу ребенка

Фото: instagram.com/ikea_rus
В российских магазинах IKEA появилась коллекция мягких игрушек Сагоскатт, созданных по эскизам детей из разных стран. Об этом сообщается на сайте торговой сети.
"Среди пяти новых персонажей оказалась собака-русалка. Ее придумал и нарисовал 10-летний Савва Зарубин из Санкт-Петербурга", – говорится в сообщении.
Мальчик со своей работой стал одним из победителей ежегодного конкурса рисунков IKEA. В этом году было подано 66 тысяч работ. Савва Зарубин рассказал, что его собака живет в подводной пещере и помогает людям и животным, попавшим в беду.
В компании добавили, что средства от купленных игрушек будут направлены на благотворительность.
Ранее сообщалось, что IKEA планирует поднять цены на свою продукцию в среднем на 9%. Уточняется, что это обусловлено ростом затрат на логистику. При этом рост цен в разных странах будет отличаться в зависимости от уровня инфляции.
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