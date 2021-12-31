IKEA предупредила о повышении цен на свои товары

Фото: depositphotos/lightpoet
IKEA планирует поднять цены на свою продукцию в среднем на 9%. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу компании INGKA Group, которая управляет торговой сетью.
Уточняется, что это обусловлено ростом затрат на логистику. При этом рост цен в разных странах будет отличаться в зависимости от уровня инфляции. Сильнее всего транспортные затраты компании увеличились в Северной Америке и Европе.
"К сожалению, сейчас <...> мы должны переложить часть этих увеличенных затрат на наших клиентов", – сказал менеджер по розничным продажам INGKA Group Толга Онджю.
В некоторых странах, в частности, Великобритании цены уже выросли.
О планах поднять цены IKEA сообщала еще в ноябре, однако российское представительство сети тогда утверждало, что это решение не затронет магазины РФ.
Ранее стало известно, что в апреле 2022 года IKEA планирует снять с производства легендарных плюшевый акул. Выяснилось это случайно: один из пользователей Сети спросил представителей магазина, когда дефицитные акулы появятся в наличии, на что ему ответили, что есть проблемы с поставками, а скоро акул не будет и вовсе.
Позже в российском представительстве сети успокоили покупателей. Там подчеркнули, что в России снимать акулу с продажи не будут и проблем с ее поставками нет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: