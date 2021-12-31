IKEA предупредила о повышении цен на свои товары

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IKEA планирует поднять цены на свою продукцию в среднем на 9%. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу компании INGKA Group, которая управляет торговой сетью.

Уточняется, что это обусловлено ростом затрат на логистику. При этом рост цен в разных странах будет отличаться в зависимости от уровня инфляции. Сильнее всего транспортные затраты компании увеличились в Северной Америке и Европе.

"К сожалению, сейчас <...> мы должны переложить часть этих увеличенных затрат на наших клиентов", – сказал менеджер по розничным продажам INGKA Group Толга Онджю.

В некоторых странах, в частности, Великобритании цены уже выросли.

О планах поднять цены IKEA сообщала еще в ноябре, однако российское представительство сети тогда утверждало, что это решение не затронет магазины РФ.

Ранее стало известно, что в апреле 2022 года IKEA планирует снять с производства легендарных плюшевый акул. Выяснилось это случайно: один из пользователей Сети спросил представителей магазина, когда дефицитные акулы появятся в наличии, на что ему ответили, что есть проблемы с поставками, а скоро акул не будет и вовсе.

Позже в российском представительстве сети успокоили покупателей. Там подчеркнули, что в России снимать акулу с продажи не будут и проблем с ее поставками нет.

