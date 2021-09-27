IKEA снимет с производства легендарных плюшевых акул

Легендарные плюшевые акулы из IKEA, которые в последнее время стали дефицитными, скоро пропадут из магазинов. В апреле компания снимет их с производства. Причем выяснилось это случайно.

Один из пользователей спросил представителей торговой сети, когда акулы появятся в наличии, потому как спрос на них не падает уже много лет. В ответ ему написали, что есть проблемы с поставками, а скоро акул вообще больше не будет.

Тысячи пользователей уже обратились к IKEA с просьбой пересмотреть свое решение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.