Врач предупредила о долгом восстановлении после COVID-19 в некоторых случаях

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Около трети перенесших коронавирус не могут полноценно ухаживать за собой и совершать повседневные дела спустя 3–4 месяца после болезни. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова. По ее словам, постковидный синдром существенно снижает качество жизни.
При легком течении COVID-19 выздоровление наступает примерно через 2–3 недели, добавила эксперт, при среднетяжелом и тяжелом –через 3–6 недель. Если ПЦР-тест отрицательный, то симптоматика может сохраняться несколько недель или месяцев, отметила специалист.
"В большинстве случаев постковидный синдром проходит в течение полугода, он постепенно регрессирует и исчезает, но у некоторых сохраняется более длительно", – приводит слова Омаровой РИА Новости.
Она подчеркнула, что не всегда удается отследить связь между частотой постковидного синдрома и тяжестью течения заболевания, поскольку с осложнениями после коронавируса могут столкнуться даже те, кто переболел в легкой форме.
Омарова добавила, что реабилитация после COVID-19 нужна всем, поэтому важно приступить к ней как можно раньше, чтобы не допустить, например, фиброзной ткани в легких.
"Особенно эта рекомендация актуальна для лиц с обширным поражением легких и находившихся на ИВЛ", – добавила специалист.
Не у всех переболевших развивается постковидный синдром, но он может проявиться даже у тех, кто перенес COVID-19 в легкой форме. Об этом ранее рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.
Он отметил, что у трети переболевших обнаруживаются неврологические нарушения, около 20–30% сталкиваются с поражением оболочки сердца, у 50% – поражение сосудов. При этом течение самого заболевания не влияет на тяжесть постковидного синдрома, отметил специалист, в основном, добавил он, страдают "скомпрометированные" органы.
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