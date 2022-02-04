Около 100 команд примут участие в соревнованиях по робототехнике в Москве – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 100 команд примут участие в региональных отборочных соревнованиях "First Robotics Championship – Москва 3.0", которые пройдут на ВДНХ с 17 по 20 февраля. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Заммэра Наталья Сергунина уточнила, что предстоящие соревнования являются отборочными перед национальным чемпионатом по робототехнике, который состоится в марте в "Экспоцентре" на Красной Пресне. Оба состязания пройдут в рамках международной программы FIRST, нацеленной на развитие у молодого поколения интереса к технологиям и навыков инженерии.

"Отбор пройдет в несколько этапов. Сначала участникам предстоит защитить проекты, а затем продемонстрировать возможности своих роботов. Оценивать разработки будут опытные эксперты из шести регионов страны", – сказала заммэра.

Соревнования будут проходить по четырем направлениям. Первые три относятся к программам FIRST Lego League и предназначены для детей 4–16 лет, которые решают реальные инженерные, технические и математические задачи посредством игрового обучения. Еще одно направление – First Tech Challenge. В нем смогут состязаться подростки 12–18 лет, обладающие серьезными разработками в области робототехники.

В этом году конкурсные задания будут посвящены грузовым перевозкам, добавил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. Участникам потребуется продемонстрировать, как их роботы справляются с поставленной задачей на игровом поле в автономном и управляемом режимах.

Ранее команда TechMoscow детского технопарка "Москва" завоевала серебро на международном конкурсе по искусственному интеллекту Artificial Intelligence International Junior Contest в номинации "Креативные индустрии". Всего в конкурсе принимали участие 26 тысяч школьников из России, Америки, Канады, Индии, Казахстана, Латвии, Норвегии, Швеции и других стран.

