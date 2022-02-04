Около 100 команд примут участие в соревнованиях по робототехнике в Москве – Сергунина

10:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Порядка 100 команд примут участие в региональных отборочных соревнованиях "First Robotics Championship – Москва 3.0", которые пройдут на ВДНХ с 17 по 20 февраля. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Заммэра Наталья Сергунина уточнила, что предстоящие соревнования являются отборочными перед национальным чемпионатом по робототехнике, который состоится в марте в "Экспоцентре" на Красной Пресне. Оба состязания пройдут в рамках международной программы FIRST, нацеленной на развитие у молодого поколения интереса к технологиям и навыков инженерии.
"Отбор пройдет в несколько этапов. Сначала участникам предстоит защитить проекты, а затем продемонстрировать возможности своих роботов. Оценивать разработки будут опытные эксперты из шести регионов страны", – сказала заммэра.
Соревнования будут проходить по четырем направлениям. Первые три относятся к программам FIRST Lego League и предназначены для детей 4–16 лет, которые решают реальные инженерные, технические и математические задачи посредством игрового обучения. Еще одно направление – First Tech Challenge. В нем смогут состязаться подростки 12–18 лет, обладающие серьезными разработками в области робототехники.
В этом году конкурсные задания будут посвящены грузовым перевозкам, добавил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. Участникам потребуется продемонстрировать, как их роботы справляются с поставленной задачей на игровом поле в автономном и управляемом режимах.
Ранее команда TechMoscow детского технопарка "Москва" завоевала серебро на международном конкурсе по искусственному интеллекту Artificial Intelligence International Junior Contest в номинации "Креативные индустрии". Всего в конкурсе принимали участие 26 тысяч школьников из России, Америки, Канады, Индии, Казахстана, Латвии, Норвегии, Швеции и других стран.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: