Собянин: "Московская электронная школа" продолжает активно развиваться

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

"Московская электронная школа" продолжает активно развиваться, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы со ссылкой на Сергея Собянина.

В ее библиотеке сейчас размещены более 62 тысяч электронных сценариев уроков, свыше 11 тысяч видеоуроков, 348 учебников издательств, более 30 уникальных виртуальных лабораторий, 74 тысяч тестовых заданий и больше 157 тысяч интерактивных образовательных приложений.

В этом учебном году запустили новый сервис "Портфолио учащегося". В нем хранится вся информация о достижениях ребенка в учебе, сфере дополнительного образования, проектной и исследовательской деятельности.

Данные загружаются автоматически или с помощью операторов. Кроме того, пользователи могут сами вносить информацию в портфолио и делиться им с организациями, педагогами и друзьями в виде ссылки на документ или с помощью QR-кода.

На сегодняшний день в МЭШ загрузили уже более двух миллионов записей о достижениях школьников. Учителям теперь доступны скорректированные общегородские шаблоны поурочных планов по всем учебным предметам. Обновили и конструктор поурочного планирования.

Педагоги могут автоматически формировать тесты для цифрового домашнего задания различного уровня сложности, используя базу "эталонных заданий" библиотеки МЭШ. Благодаря этому учителя могут быстро и качественно планировать свою работу.

Кроме того, за счет интеграции единой цифровой платформы здравоохранения с МЭШ теперь можно отказаться от ряда бумажных справок. Родителям больше нет необходимости приносить бумажную справку после болезни ребенка в школу или детский сад, поскольку она доступна онлайн.

Учителя видят в электронном журнале МЭШ информацию о периоде освобождения ребенка от занятий и об освобождении от физкультуры. Сведения о физической группе здоровья ребенка теперь автоматически передаются из ЕМИАС в электронный журнал и доступны классному руководителю и учителю физкультуры.

Ранее Собянин рассказал, что в школах Москвы сейчас не осталось классов, которые бы учились удаленно из-за карантина по коронавирусу. При этом и в предыдущие дни доля таких классов составляла менее 0,01%. Кроме того, стало известно, что заходить в здания столичных школ снова можно через центральные входы.

