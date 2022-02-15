Молодых учителей Москвы пригласили на "Педагогический старт"

10:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Номинация "Педагогический старт" стала частью городского профессионального конкурса "Педагоги года Москвы". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Замглавы столичного департамента образования и науки Илья Новокрещенов рассказал, что в образовательных учреждениях столицы РФ задействованы более 28 тысяч молодых педагогов в возрасте до 35 лет.
"Педагогический старт" – это номинация для тех, чей путь в профессии только начинается, но уже есть первые результаты, которые хочется предъявить обществу", – объяснил эксперт.
По словам Новокрещенова, номинация станет возможностью для молодых специалистов заявить о себе и познакомиться с опытом коллег.
Регистрация на "Педагогический старт" продлится до 28 февраля на сайте конкурса. Предусмотрены три направления – "Учитель-мастер" для педагогов со стажем до трех лет, "Учитель-лидер" (стаж до пяти лет) и "Профессиональный союз" для команды из пяти человек (стаж до пяти лет).
Ранее в Москве стартовал конкурс "Педагоги года". Претендентами на награды в разных номинациях стали учителя, воспитатели, педагоги-психологи, дефектологи и молодые преподаватели.
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