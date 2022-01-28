В Москве начался конкурс "Педагоги года"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

До конца учебного года в Москве определят лучших учителей, воспитателей, педагогов-психологов, дефектологов и педагогов-дебютантов. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Замруководителя департамента образования и науки города Москвы Илья Новокрещенов рассказал, что одна из главных задач столичного образования – дать возможность каждому ребенку учиться у лучших педагогов.

"Для наших педагогов система таких конкурсов – это еще и прекрасная возможность пообщаться с коллегами, поделиться успешным опытом, познакомиться с передовыми методиками, технологиями, интересными формами работы и в итоге покорить новые вершины педагогического мастерства в интересах московских школьников и их семей", – добавил Новокрещенов.

Прием заявок в номинации "Учитель года Москвы" уже начался. В 2022 году конкурс решили проводить в индивидуальном формате, что позволит большему количеству учителей продемонстрировать свои профессиональные компетенции. Отбор будет состоять из четырех этапов. На первом за возможность пройти дальше будут бороться 600 педагогов, которые должны будут подготовить медиавизитку и предоставить фрагмент урока. На втором этапе учителям необходимо будет поделиться педагогическими находками. Далее педагоги проведут мастер-классы.

"Воспитатель года Москвы" продлится до конца мая и будет состоять из трех этапов. Сотрудникам дошкольных учреждений также необходимо будет выступить с медиавизитками, показать мастер-класс и принять участие в пресс-конференции. В этом году воспитателям также необходимо будет продемонстрировать свой опыт использования в профессиональной сфере блогов и аккаунтов в социальных сетях.

Педагогом-психологам для участия в конкурсе необходимо будет предоставить визитную карточку, интернет-ресурс педагога, интервью и решение профессиональных кейсов. Столичные дефектологи должны будут презентовать профессиональное портфолио и визитную карточку, а также показать видеозапись занятия и интернет-ресурс участника.

Учителя со стажем до трех лет могут побороться в номинации "Учитель-мастер". Педагоги с опытом работы не более пяти лет смогут проявить себя в номинации "Учитель-лидер". Кроме того, команда из пяти педагогов может побороться в номинации "Профессиональный союз".

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил о необходимости увеличить стипендию студентам, обучающимся по приоритетным для экономики профессиям. Он отметил, что увеличить стипендию сразу всем студентам тяжело, необходимо определить приоритетные аудитории, куда также могут войти трудодефицитные регионы России.

