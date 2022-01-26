26 января, 19:15
Дистанционное обучение в школах Москвы введено только для классов на карантине. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки.
Там добавили, что срок карантина для лиц, контактировавших с больным COVID-19, сокращен до семи дней. Это касается классов и групп, в которых карантин установлен ранее и уже длится 7 и более дней. По решению школы занятия в них возобновляются 26 или 27 января.
Однако в случае единогласного решения родителей действующий карантин может быть продлен до предписанных ранее 14 дней. Для этого нужно обратиться к администрации учебного заведения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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