Дистанционное обучение в школах Москвы введено только для классов на карантине. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки.

Там добавили, что срок карантина для лиц, контактировавших с больным COVID-19, сокращен до семи дней. Это касается классов и групп, в которых карантин установлен ранее и уже длится 7 и более дней. По решению школы занятия в них возобновляются 26 или 27 января.

Однако в случае единогласного решения родителей действующий карантин может быть продлен до предписанных ранее 14 дней. Для этого нужно обратиться к администрации учебного заведения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.