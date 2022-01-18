В РПЦ поддержали священника, процитировавшего "забытого богослова Винни Пуха"

Фото: телеграм-канал "Екатское чтиво"

Зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе похвалил настоятеля храма в Екатеринбурге, который в проповеди вспомнил о "богослове Винни Пухе", сообщает "Газета.ру".

Он поддержал способность священников говорить ярко и нетривиально в проповедях и с чувством юмора.

Ранее один из телеграм-каналов опубликовал видео, на котором настоятель храма в Екатеринбурге протоиерей Евгений Попиченко освятил воду в Крещенский сочельник, процитировав "вопилку забытого богослова Пуха".

Традиционные крещенские купания состоятся в ночь с 18 на 19 января. В Москве для этого оборудованы 56 площадок с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

